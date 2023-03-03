Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:52

Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта, сообщает ТАСС.

«Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определенные вопросы», — приводит ТАСС слова источника.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Источник: ТАСС
Роман Костомаров
0
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Бетина Попова: Плющенко наехал на федерацию, что с ученицами Тутберидзе, пение Загитовой
Загитова поет! Чемпионка спела с Zivert при полном стадионе
Трусова разделась на льду! Новая программа со сменой платья
Трусова: нейтральный статус, усталость от спорта и финал «Гран-при»
Константинова: Олимпиада без флага, подкаты парней, переезд в Астрахань
Александр Коровин: русский фигурист из Филиппин
Чемпион России по прыжкам: падение на глазах у Трусовой
Победа Губановой, решения МОК: интервью Буяновой
Трусова, Кондратюк и Самарин в роли тренеров
Роман Костомаров: одно из последних выступлений перед госпитализацией
Софья Акатьева: Кубок Первого канала, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: Кубок Первого канала, произвольная программа
Дмитрий Алиев: Кубок Первого канала, произвольная программа
Бойкова/Козловский: Кубок Первого канала, произвольная программа
Софья Муравьева: Кубок Первого канала, короткая программа
Елизавета Туктамышева: Кубок Первого канала, короткая программа
Андрей Мозалев: Кубок Первого канала, короткая программа
Мишина/Галлямов: Кубок Первого канала, короткая программа
Наши фигуристы в Ташкенте: номер Косторной и Куницы
Медведева вышла на лед в сильный мороз
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова: «Фигурное катание — это искусство. А в нашем футболе все примитивно»
Новости
RSS RSS
Все новости