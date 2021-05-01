Плющенко: «Впереди нас ждет много интересного»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый пост в Instagram.

На видео он собирает тюльпаны для своей супруги Яны Рудковской.

«Вернулись в московскую весну с хорошим настроением и стимулом к работе! Впереди нас ждет много интересного! Скоро все узнаете! Всем хороших выходных! Всех обнял», — написал Плющенко.

Ранее 1 мая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе Александры Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать. Тренер отметил, что не может разглашать причину ухода ученицы, но добавил, что они расстаются друзьями.