«Любим тебя и всегда поддержим в любом решение». Болельщики отреагировали на уход Трусовой от Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова 1 мая опубликовала новый пост в Instgaram. В этот день стало известно, что спортсменка возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе.

Трусова посвятила новую запись в социальных сетях не этому. Однако в комментариях болельщики вернулись к актуальному вопросу.

leilakultanova: «Любим тебя и всегда поддержим в любом решение, наша Русская Ракета».

yanaizm: «Сердце разбила. Как мне нравился ваш тандем с Михайловым. И Евгений Викторович сделал все для вас! Вы были его примой!»

tatnikiv: «Все, перестаю смотреть фигурное катание. Эта Санта-Барбара надоела. То не перехожу, то перешла. Прыгали, прыгали перед Александрой, и такой поворот. Надеюсь, этот шаг сделан, чтобы ФФКР разрешила сотрудничество с Рафаэлем Арутюняном».

xborg755: «Поддержим Саша у кого бы ты не тренировалась».

flirt_time: «Саша! Удачи тебе во всем. И в олимпийском сезоне».

1 мая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать. Тренер отметил, что не может разглашать причину ухода ученицы, но добавил, что они расстаются друзьями.