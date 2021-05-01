Фигуристка группы Тутберидзе замечена в «Ангелах Плющенко»

Фигуристка Елизавета Берестовская тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В Instagram «Ангелов Плющенко» было опубликовано видео с тренировки 13-летней спортсменки. В комментариях аккаунт академии подтвердил, что это Берестовская.

В марте Берестовская пополнила группу Этери Тутберидзе. Ранее она тренировалась у Сергея Давыдова. В феврале 13-летняя фигуристка заняла пятое место на чемпионате России среди юниоров.