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Фигуристка группы Тутберидзе замечена в «Ангелах Плющенко»

17:25
Елизавета Берестовская замечена в «Ангелах Плющенко». Фото Instagram
Елизавета Берестовская замечена в «Ангелах Плющенко». Фото Instagram
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Фигуристка Елизавета Берестовская тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В Instagram «Ангелов Плющенко» было опубликовано видео с тренировки 13-летней спортсменки. В комментариях аккаунт академии подтвердил, что это Берестовская.

Публикация от @angelsofplushenko

В марте Берестовская пополнила группу Этери Тутберидзе. Ранее она тренировалась у Сергея Давыдова. В феврале 13-летняя фигуристка заняла пятое место на чемпионате России среди юниоров.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/COVGRYzqb90/

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