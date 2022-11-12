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12 ноября, 23:21

Плющенко рассказал, что установил новый для себя рекорд

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время своего ледового шоу «35 лет на льду» в Москве установил новый рекорд по числу исполненного подряд элемента «бедуинский прыжок».

«Я в 40 лет чувствую себя великолепно, сегодня установил новый для себя рекорд — 21 раз подряд исполнил элемент, который называется бедуинский прыжок. В мире никто не делает даже 18», — сказал Плющенко ТАСС.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году.

Источник: https://tass.ru/sport/16308751
Евгений Плющенко
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