Плющенко рассказал, что установил новый для себя рекорд

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время своего ледового шоу «35 лет на льду» в Москве установил новый рекорд по числу исполненного подряд элемента «бедуинский прыжок».

«Я в 40 лет чувствую себя великолепно, сегодня установил новый для себя рекорд — 21 раз подряд исполнил элемент, который называется бедуинский прыжок. В мире никто не делает даже 18», — сказал Плющенко ТАСС.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы. Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году.