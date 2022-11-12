Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

12 ноября, 23:20

«Большой дворец». Плющенко рассказал о планах по открытию новой своей ледовой арены в Москве

Плющенко рассказал о планах по открытию новой своей ледовой арены в Москве
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская рассказали о планах по открытию нового ледового дворца в Москве.

«У нас вскоре планируется открытие нового катка в Москве. Собственная арена, еще одна. Сделаем там также еще одно шоу», — сказал Плющенко.

«Большой дворец спорта имени Евгения Плющенко. Невероятное, огромное пространство. Это частная арена», — добавила Рудковская.

У Плющенко уже есть ледовая арена, на которой тренируются фигуристы «Ангелов Плющенко» в Подмосковье, в поселке Горки-10.

Евгений Плющенко
1
0
Читайте также
«Плагиатом заниматься стыдно». За что украинка Баюл обозлилась на Тутберидзе и Загитову
Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова показала отрывок своей тренировки по боксу

Плющенко рассказал, что установил новый для себя рекорд
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости