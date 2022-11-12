«Большой дворец». Плющенко рассказал о планах по открытию новой своей ледовой арены в Москве

Плющенко рассказал о планах по открытию новой своей ледовой арены в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская рассказали о планах по открытию нового ледового дворца в Москве.

«У нас вскоре планируется открытие нового катка в Москве. Собственная арена, еще одна. Сделаем там также еще одно шоу», — сказал Плющенко.

«Большой дворец спорта имени Евгения Плющенко. Невероятное, огромное пространство. Это частная арена», — добавила Рудковская.

У Плющенко уже есть ледовая арена, на которой тренируются фигуристы «Ангелов Плющенко» в Подмосковье, в поселке Горки-10.