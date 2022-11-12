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12 ноября, 23:41

Рудковская — о номере Трусовой без страховки: «Она сказала — застрахуйте мою жизнь, меня саму не надо»

Рудковская рассказала о том, как договорилась с Трусовой о номере с элементами акробатики
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, как договорилась с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Трусовой о номере с элементами акробатики.

«Вы знаете, уговорить Сашу Трусову летать без страховки... Это просто было невозможно. Причем я ей просто предложила, сказала: «Давай, ты полетишь, мы тебе все застрахуем». Она говорит: «Застрахуйте меня просто на мою жизнь, а страховать меня проводами не надо», — сказала Рудковская.

Трусова взлетела на акробатические качели со своим возлюбленным Марком Кондратюком под живое исполнение песни Филиппа Киркорова.

Александра Трусова
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