Рудковская рассказала о том, как договорилась с Трусовой о номере с элементами акробатики

Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, как договорилась с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Трусовой о номере с элементами акробатики.

«Вы знаете, уговорить Сашу Трусову летать без страховки... Это просто было невозможно. Причем я ей просто предложила, сказала: «Давай, ты полетишь, мы тебе все застрахуем». Она говорит: «Застрахуйте меня просто на мою жизнь, а страховать меня проводами не надо», — сказала Рудковская.

Трусова взлетела на акробатические качели со своим возлюбленным Марком Кондратюком под живое исполнение песни Филиппа Киркорова.