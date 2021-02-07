Плющенко показал, как 11-летняя ученица исполняет аксель в 3,5 оборота

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео, на котором его ученица Софья Титова исполнила на тренировке аксель в 3,5 оборота.

Чемпионка России среди фигуристок тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

11-летняя Титова перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

Фигуристка в марте 2020 года победила на первенстве России среди спортсменок младшего возраста.