ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Плющенко показал, как 11-летняя ученица исполняет аксель в 3,5 оборота

11:55
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Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео, на котором его ученица Софья Титова исполнила на тренировке аксель в 3,5 оборота.

Чемпионка России среди фигуристок тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

11-летняя Титова перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

Фигуристка в марте 2020 года победила на первенстве России среди спортсменок младшего возраста.

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