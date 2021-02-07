Кубок Первого канала по фигурному катанию: трансляция произвольных программ в 17.20

7 февраля в Москве во ДС «Мегаспорт» пройдут произвольные программы на командном турнире по фигурному катанию — Кубке Первого канала. Начало в 17.00 (мск).

На Кубке Первого канала выступает две команды, капитанами которых являются олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

5 февраля по итогам прыжкового фестиваля и показательных выступлений девушки одержали победу над мужской командой.

6 февраля прошли короткие программы. После первого дня турнира команда Загитовой «Красная машина» (931,41 балла) опережает команду «Время первых» Медведевой (912,92 балла).

Составы команд Медведевой и Загитовой можно узнать здесь.

Следить за трансляцией коротких программ (начнется в 17.20) можно в эфире Первого канала. Она также будет доступна на сайте 1tv.ru.

Кубок Первого канала по фигурному катанию: Загитова против Медведевой на главном командном турнире года, участники и расписание