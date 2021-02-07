ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Протоколы с оценками на Кубке Первого канала публиковаться не будут

12:14
Этери Тутберидзе. Фото "СЭ"
Этери Тутберидзе. Фото "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», открытой публикации оценок участников командного турнира по фигурному катанию в Москве не планируется. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По сути формат повторяет контрольные прокаты сборной: распечатки раздаются спортсменам и тренерам, судейский разбор проводится, но общей таблицы с разбивкой по элементам и компонентам не будет. Источник объяснил это тем, что Кубок имеет статус шоу.

В Кубке Первого канала участвуют команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой, собранные из лучших фигуристов России. После первого дня соревнований по итогам коротких программ лидирует команда Загитовой «Красная машина» с преимуществом 18,5 балла.

(Дмитрий Кузнецов)

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