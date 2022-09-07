В деле Нугумановой не нашли повода для дисциплинарных мер

Глава петербургской федерации фигурного катания на коньках Антон Сихарулидзе ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об обвинениях Елизаветы Нугумановой в эмоциональном насилии в адрес тренера Евгения Рукавицына.

Петербургская федерация провела расследование, про которое 20-летняя фигуристка сказала, что «его не было».

— Я с ней один раз говорил. По большому счету, я даже не увидел никакой ситуации, которую федерации надо было бы расследовать. Это взаимодействие тренера и спортсмена. Я так понял, что у них совместная работа не сложилась. Я посоветовал им не ругаться, а просто разойтись, спортсменке найти себе нового тренера и продолжить спортивную жизнь.

Такое в мире спорта случается, в этом ничего необычного нет, какой-либо большой неправильной ситуации я лично не увидел.

— Повода для дисциплинарных мер нет?

— Я не увидел, — сказал Сихарулидзе.