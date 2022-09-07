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Фигурное катание

7 сентября, 21:45

Галлямов считает, что мог бы стать спортивным директором в футбольной команде фигуристов

Алексей Еремин
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Галлямов рассказал, какую роль мог бы занять в футбольной команде фигуристов.

«Могут ли фигуристы сборной собрать команду и выступать в Медиалиге? Конечно, идея крутая. Но надо учитывать, что игроки Медиалиги тренируются каждый раз, в мы собираемся пару раз в месяц. Если мы потренируемся, то сможем что-то показать. Сейчас у нас с Настей другие планы, как минимум, на четыре года. Дальше — жизнь покажет. Кто из челнов сборной России мог бы войти в команду? Мишин увлекается. Андрей Мозалев любит играть. Если организуем команду, то я капитаном не буду, буду спортивным директором», — приводит слова Галлямова «Спорт день за днем».

23-летний Галлямов вместе с Анастасией Мишиной становился олимпийским чемпионом 2022 года в командных соревнованиях, а также обладателем бронзы Игр в Пекине в индивидуальном турнире, и чемпионом мира. Фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-gallyamov-esli-figuristy-soberutsya-v-futbolnuyu-komandu-to-ya-budu-sportivnym-direktorom-
Фигурное катание
Футбол
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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