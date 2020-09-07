Первый канал покажет Кубок России по фигурному катанию

Первый канал будет транслировать Кубок России по фигурноми катанию-2020. Соревнования среди женщин будут показаны в прямом эфире по ТВ 19 и 20 сентября (начало обеих трансляций — 15.10 по московскому времени).

Все остальные выступления будут транслироваться онлайн на сайте Первого канала. Кроме того, 12-13 сентября состоится трансляция контрольных прокатов фигуристов сборной России. 12 сентября спортсмены представят короткие программы, 13 сентября — произвольные.

Кубок России-2020 будет состоять из пяти этапов: Сызрань (18-22 сентября), Москва (10-13 октября), Сочи (23-27 октября), Казань (8-12 ноября) и снова Москва (5-8 декабря).