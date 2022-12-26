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Сегодня, 17:39

Первый канал подтвердил претензии отца Трусовой на выбор комментаторов

Иван Шитик
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отец серебряного призера Олимпиады в фигурном катании Александры Трусовой выдвинул ряд требований к Первому каналу по назначению комментаторов и ведущих передач с участием фигуристки.

«В этом сезоне ее отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих — по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в ее адрес», — сообщили в пресс-службе канала на запрос РБК.

В пресс-службе телеканала отметили, что «Первый» «хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов».

Ранее серебряный призер Олимпийских игр-2022 снялась из-за болезни с чемпионата России-2023 в Красноярске. Тренер Светлана Соколовская заявила, что у фигуристки была температура 39,4.

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Источник: https://sportrbc.ru/news/63a993fe9a79475c43b7b386
Александра Трусова
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