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Сегодня, 14:20

Панайотов оценил вокальные данные Трусовой и Загитовой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Певец Александр Панайотов считает, что российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова решились на вокальные эксперименты, чтобы взбодрить аудиторию.

«Я считаю, что любой эксперимент имеет право на существование. Девочки решили взбодрить аудиторию. Аудитория отреагировала. Это уже хорошо. Не всегда же кататься под Чайковского или Таривердиева. Если честно, ни разу не слышал, как поют фигуристы. Поэтому оценивать их вокальные данные не могу. Было бы интересно посмотреть на шоу, где фигуристы не только катаются, но и поют», — приводит слова Панайотова РИА «Новости».

Последний раз Трусова выходила на лед в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при» в Самаре. В декабре она снялась с чемпионата России.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230904/zagitova_trusova-1894072983.html
Фигурное катание
Александра Трусова
Алина Загитова
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