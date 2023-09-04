Костомаров показал фото с тренировки в тренажерном зале

Российский фигурист Роман Костомаров выложил фотографию с тренировки в тренажерном зале.

«А что тут говорить... Не нужно говорить, нужно делать», — подписал фото Костомаров.

Фото Соцсети

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.