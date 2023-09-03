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Сегодня, 17:06

Тарасова: «Возвращение Щербаковой? Для этого надо пахать на тренировках»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос о возможном возвращении российской фигуристки Анны Щербаковой к соревновательной практике.

«Возвращение Щербаковой? Зачем туда-сюда воздух гонять. Этого нет, никаких заявлений не было. Не вижу смысла в этих разговорах. Чтобы выступать на соревнованиях, надо пахать на тренировках», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Однако фигуристка включена в резервный состав сборной России на новый сезон.

19-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и победительницей командного чемпионата мира. Также на ее счету две серебряные медали на чемпионатах Европы и три победы на чемпионатах России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-vozvrashhenie-shherbakovoj-dlya-e-togo-nado-pahat-na-trenirovkah/
Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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