Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь международных турниров на сезон-2019/20. Начнется сезон в середине августа этапом "Гран-при" среди юниоров в Куршевеле (Франция). Российский этап юниорского "Гран-при" состоится в Челябинске 11-14 сентября, а 15-17 ноября в Москве пройдет Кубок Ростелеком.

Полностью календарь выглядит следующим образом:

Гран-при среди юниоров

21–24 августа. Куршевель, Франция

28–31 августа. Лейк-Плэсид, США

4–7 сентября. Рига, Латвия

11–14 сентября. Челябинск, Россия

18–21 сентября. Гданьск, Польша

25–28 сентября. Загреб, Хорватия

2–5 октября. Энья, Италия

18–20 октября. Skate America. Лас-Вегас,США

25–27 октября. Skate Canada. Келоуна, Канада

1–3 ноября. Internationaux de France. Гренобль, Франция

8–10 ноября. Cup of China. Чунцин, Китай

15–17 ноября. Rostelecom Cup. Москва, Россия

22–24 ноября. NHK Trophy. Саппоро, Япония

5–8 декабря. Финал "Гран-при". Турин, Италия

20–26 января. Чемпионат Европы. Грац, Австрия

3–9 февраля. Чемпионат четырех континентов. Сеул, Корея

2–8 марта. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония

16–22 марта. Чемпионат мира. Монреаль, Канадa