Кондратюк рассказал о взаимоотношениях между командами на Кубке Первого канала

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк рассказал о том, какие взаимоотношения складываются между командами «Красная машина» и «Время первых».

— Мы не шпионим, все очень дружно и культурно. Я хорошо знаю Аню Щербакову, никаких склок точно не будет. Все пройдет спокойно — может быть, это не так интересно кому-то, но я считаю, что дружеская борьба намного ценнее и интереснее, — сказал Кондратюк.

Фигурист является капитаном команды «синих», Анна Щербакова руководит — «красными».