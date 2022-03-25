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Сегодня, 22:18

Кондратюк рассказал о взаимоотношениях между командами на Кубке Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк рассказал о том, какие взаимоотношения складываются между командами «Красная машина» и «Время первых».

— Мы не шпионим, все очень дружно и культурно. Я хорошо знаю Аню Щербакову, никаких склок точно не будет. Все пройдет спокойно — может быть, это не так интересно кому-то, но я считаю, что дружеская борьба намного ценнее и интереснее, — сказал Кондратюк.

Фигурист является капитаном команды «синих», Анна Щербакова руководит — «красными».

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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