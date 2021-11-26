Олимпийский чемпион Кацалапов рассказал, как ему удалось справиться с тяжелой травмой спины

Фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился информацией о травме спины.

«Сегодня спина хорошо, вчера была хорошо, и в Японии тоже, — сказал Кацалапов. — Во время этой недели перерыва между этапами «Гран-при» много занимались спиной, сегодня вечером и завтра утром буду продолжать делать. Это единственный путь. Конечно, еще операбельным путем можно помочь, но не факт, что поможет. Мы нашли с врачами путь, который делает возможным, чтобы мы работали в полную силу. За лето у меня увеличилось количество часов тренировок в день».

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Сочи с результатом 86,81 балла.