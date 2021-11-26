Чемпионы мира Синицина и Кацалапов поделились воспоминаниями об Олимпиаде в Сочи

Чемпионы мира из России Виктория Синицина и Никита Кацалапов вспомнили выступления на Олимпийских играх в Сочи.

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Сочи с результатом 86,81 балла.

— Как вам сегодняшний прокат?

Синицина: Мы сегодня с Никитой довольны выступлением, но не на 100 процентов. Есть, над чем работать. Конечно, мы рады, что получили «сизн бест». Это был не самый лучший прокат, но мы довольны. Было хорошее, позитивное настроением, зрители были доброжелательными.

— Что вы чувствуете, катаясь на арене, где вы ступали в 2014 году на Олимпиаде?

Кацалапов: Я даже не знаю, что говорить. Для меня это место, этот каток, эти раздевалки глубоко в сердце. Это святое место для меня. Я много сотен раз говорил о качестве льда, потому что я ни на одном катке мира не чувствовал, как лед меня поддерживает, помогает. Конечно, очень круто и здорово кататься при своих родных зрителях, которые помогали. Это чувствовалось и тогда, и сегодня, хотя зрителей было совсем немного. Очень много воспоминаний с этим городом, я много всего запомнил, люблю сюда возвращаться. Чувствую себя здесь, как дома.

Синицина: Как я сказала ранее воспоминания на катке действительно потрясающие. Вообще сам город очень солнечный, теплый, и хочется сюда возвращаться.