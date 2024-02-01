Новицкий считает нечестным возлагать всю вину на Валиеву из-за дела о допинге

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий отреагировал на призывы в отношении тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе взять на себя ответственность из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать ее ученицу Камилу Валиеву на четыре года.

«Давайте просто разберемся во всей этой ситуации с трезвой головой, чтобы ни на кого не кидать тень, тем более на Этери Георгиевну. Кто защищал Камилу во всем этом деле и как ее адвокаты это делали? Если я правильно понимаю, речь о препарате триметазидин. Как он вообще попал в ее организм? Только не надо рассказывать никаких историй про дедушкин пирожок или кофе. У нас в сборной был врач. Простите, пожалуйста, он не должен был это контролировать? Дело даже не в Этери Георгиевне. Чисто объективно, могло прийти в голову 15-летнему ребенку самому принимать этот препарат? Если я правильно все понял, он назначается при патологиях сердца. Вопрос все тот же: как он попал в ее организм? Честно ли сейчас сваливать всю вину на одну Камилу? Все остальные белые и пушистые, а виновата она? Наверное, мы не вправе нападать на кого-то конкретного, но, по сути, Валиевой сломали карьеру. Но как-то так получается, что она должна отвечать за все и за всех», — приводит слова Новицкого RT.

В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.

Ранее в МОК заявили, что дело фигуристки Камилы Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.