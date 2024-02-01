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1 февраля, 19:45

Тренер Дудаков опроверг авторство поста в соцсетях о деле Валиевой

Алина Савинова
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Тренер Сергей Дудаков заявил, что не является автором публикации в соцсетях о деле воспитанницы его группы Камилы Валиевой.

1 февраля во «ВКонтакте» появилась публикация за авторством якобы Дудакова. В тексте было сказано, что в сторону тренерского штаба фигуристки «выливалось много хейта».

«Соцсети не вел и не собираюсь», — приводит ТАСС слова тренера.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этого момента аннулированы, в частности ее победа на чемпионате Европы-2022.

31-го числа стало известно, что Валиева прервала тренировки в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Источник: https://tass.ru/sport/19879511
Фигурное катание
Камила Валиева
Сергей Дудаков
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