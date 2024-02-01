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Допинг

1 февраля, 22:36

Колобков отметил когнитивный диссонанс в мнении Баха по делу Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков считает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах избегает конкретики, переходя на эзопов язык в высказываниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, признанной виновной в нарушении антидопинговых правил.

«Бах ничего нового не сказал, было понятно, что он это скажет. Но хочется напомнить решение по ситуации на чемпионате мира по фехтованию, когда Харлан не пожала руку нашей фехтовальщице, хотя обязана была это сделать. Почему-то они эту ситуацию спокойно отыграли, более того — Бах лично с Харлан встречался, утешал и предоставил возможность без отбора участвовать в Олимпиаде. Хотелось бы не наблюдать этот когнитивный диссонанс в его поступках, хотелось бы после подобных решений адекватной оценки ситуаций, единообразия в поступках. А получается, когда выгодно — говорят одно, когда невыгодно — другое. Хочется, чтобы он трактовал, что имеет ввиду, кого конкретно он обвиняет? Пока мы видим какое-то немного демагогическое заявление — за все хорошее, против всего плохого. Мы в целом тоже за все хорошее и против всего плохого. Может быть, Бах кого-то конкретно имеет ввиду? Хотелось бы услышать, кто недоработал, недорасследовал, какие к кому вопросы, чтобы точки расставить. А это пока что эзопов язык, который как хочешь, так и понимай», — приводит слова Колобкова ТАСС.

В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.

Ранее в МОК заявили, что дело фигуристки Камилы Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.

Источник: https://tass.ru/sport/19877261
Камила Валиева
Павел Колобков
Томас Бах
МОК
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