«Нормально отработали». Плющенко прокомментировал результаты своих подопечных на этапе юниорского «Гран-при»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко высказался о результате своих подопечных на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице.

«Нормально отработали! Спасибо всем за поддержку», — написал Плющенко в Instagram.

В женском одиночном катании победу одержала его ученица — Вероника Жилина. А Софья Муравьева заняла второе место. Еще один подопечный Плющенко Кирилл Сарновский выиграл в соревновании у мужчин.