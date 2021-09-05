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«Нормально отработали». Плющенко прокомментировал результаты своих подопечных на этапе юниорского «Гран-при»

11:29
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко высказался о результате своих подопечных на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице.

«Нормально отработали! Спасибо всем за поддержку», — написал Плющенко в Instagram.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

В женском одиночном катании победу одержала его ученица — Вероника Жилина. А Софья Муравьева заняла второе место. Еще один подопечный Плющенко Кирилл Сарновский выиграл в соревновании у мужчин.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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