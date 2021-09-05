Мухортова и Евгеньев поделились эмоциями после победы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

Спортивная пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев поделились эмоциями после победы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакии).

«Мы испытали радость от того, что сделали все, что должны были, — приводит слова Мухортовой пресс-служба ФФККР. — И нас поддерживали другие спортсмены из нашей страны и заменили нам целый зал зрителей. Они громко хлопали, кричали и поддерживали нас! Было очень приятно.

Лично я настраивалась на это выступление как на обычный прокат программы. Говорила себе: мы все умеем, все сделаем и не сомневалась в наших силах. Тренировки здесь у нас прошли достаточно хорошо, и это вселило еще большую уверенность. В принципе мы настраивались сделать свое и больше не думали ни о чем".

Евгеньев также отметил сильный состав участников соревнований.

«Состав на «Гран-при» был достаточно сильный. Но для нас с Настей это значения не имело, потому в нашу задачу входило сделать все, что мы умеем и не думать о месте, которое займем, о баллах, которые наберем. Мы хотели откататься в свое удовольствие и доставить удовольствие зрителям и судьям. Хотели сделать не больше и не меньше, а то, что мы умеем».

В сумме за короткую и произвольную программы Мухортова и Евгеньев получили 171,99 балла.