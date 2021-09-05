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«Завтрак в самом красивом отеле». Плющенко с подопечными посетил Венгрию после «Гран-при» в Словакии

14:35
Сторис Евгения Плющенко. Фото Instagram Сторис Евгения Плющенко. Фото Instagram
Сторис Евгения Плющенко. Фото Instagram
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко посетил Венгрию вместе со своими подопечными после этапа юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакия).

«Рубрика «Наши завтраки». В самом красивом отеле Венгрии.

У нас сегодня день выходного после соревнований. Мы приехали из Кошице в Будапешт. Вот у нас завтрак. Все наши. Приятного аппетита! Так что сегодня у нас туризм. Сегодня будем на прогулке по Будапешту", — сказал Плющенко в сторис Instagram.

Сторис Евгения Плющенко. Фото Instagram
Сторис Евгения Плющенко. Фото Instagram
Сторис Евгения Плющенко. Фото Instagram
Сторис Евгения Плющенко. Фото Instagram

В Кошице ученицы академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина и Софья Муравьева заняли первое и второе место соответственно. Еще один подопечный Плющенко Кирилл Сарновский выиграл в соревновании у мужчин.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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