«Завтрак в самом красивом отеле». Плющенко с подопечными посетил Венгрию после «Гран-при» в Словакии
14:35
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко посетил Венгрию вместе со своими подопечными после этапа юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакия).
«Рубрика «Наши завтраки». В самом красивом отеле Венгрии.
У нас сегодня день выходного после соревнований. Мы приехали из Кошице в Будапешт. Вот у нас завтрак. Все наши. Приятного аппетита! Так что сегодня у нас туризм. Сегодня будем на прогулке по Будапешту", — сказал Плющенко в сторис Instagram.
Сторис Евгения Плющенко. Фото Instagram
Сторис Евгения Плющенко. Фото Instagram
В Кошице ученицы академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина и Софья Муравьева заняли первое и второе место соответственно. Еще один подопечный Плющенко Кирилл Сарновский выиграл в соревновании у мужчин.
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