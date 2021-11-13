Александр Жулин, тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, после победы спортсменов на «Гран-при Японии» рассказал о состоянии Кацалапова.

«Слава богу, что все закончилось именно так. Спина у Никиты намного лучше, он каждый день делает восстановительные процедуры, и в Токио его ничего не беспокоило. Нужно добрать физических кондиций, чтобы программа выглядела здорово, но на сегодняшний день по «физике» они справились», — приводит слова Жулина ТАСС.

Спортсмены показали лучший результат в произвольном танце (129.11 балла). По итогам ритм-танца и произвольного выступления Синицина и Кацалапов заняли первое место с результатом 215.44 балла.

Второе место по итогам этапа заняли Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США (210,78). На третьей строчке — Лила Фир и Льюис Гибсон из Великобритании. Еще одна российская пара, Софья Шевченко/Игорь Еременко заняла девятое место (160,13).