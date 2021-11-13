Кацалапов прокомментировал победу на «Гран-при Японии» в паре с Синициной

Российский фигурист Никита Кацалапов поделился впечатлениями от победы на «Гран-при Японии» в танцах с Викторией Синициной.

«Я хочу поблагодарить всех за эту фантастическую поддержку, это невероятно, я люблю вас, мы рады, что мы здесь находимся. Мы будем стараться запоминать все, что происходит с нами в этом сезоне, и работать изо всех сил, ведь он особенный — олимпийский. Мы пытались сегодня фокусироваться на всем — на музыке, на программе, но в какой-то момент растерялись и услышали вашу поддержку зала, и это было просто невероятно», — приводит слова Кацалапова ТАСС.

Спортсмены показали лучший результат в произвольном танце (129.11 балла). По итогам ритм-танца и произвольного выступления Синицина и Кацалапов заняли первое место с результатом 215.44 балла.

Второе место по итогам этапа заняли Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США (210,78). На третьей строчке — Лила Фир и Льюис Гибсон из Великобритании. Еще одна российская пара, Софья Шевченко/Игорь Еременко заняла девятое место (160,13).