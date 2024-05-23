ФФККР утвердила переход Гейниш и Чигирева в сборную Узбекистана

Исполнительный комитет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешил спортивной паре Екатерине Гейниш и Дмитрию Чигиреву перейти в сборную Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фигуристы выступают вместе с 2022 года. Они являются призерами чемпионата Москвы и победителями этапа Кубка города.

Летом 2023-го стало известно, что Чигирев встречается с двукратной олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой.

В четверг, 23 мая, также сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России открепила выступающую в танцах на льду Аннабель Морозов от спортивной принадлежности к России для выступлений за сборную США.