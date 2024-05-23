Тарасова: «Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос о смене гражданства российскими спортсменами. Ранее сообщалось, что ФФККР утвердила переход Екатерины Гейниш и Дмитрий Чигирева в сборную Узбекистана.

«Не беспокоит ли тенденция смены гражданства среди спортсменов? Никакой тенденции нет. Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Также 23 мая стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России открепила выступающую в танцах на льду Аннабель Морозов от спортивной принадлежности к России для выступлений за сборную США.