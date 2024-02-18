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Сегодня, 14:50

На арене в Магнитогорске разместили баннер в поддержку Валиевой

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Баннер в поддержку Камилы Валиевой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Огромный баннер в поддержку фигуристки Камилы Валиевой разместили болельщики на арене «Металлург», где проходит Спартакиада сильнейших спортсменов по фигурному катанию. Плакат появился во время разминки перед произвольной программой сильнейшей группы среди женщин.

«Камила, это по любви», — написали болельщики на баннере.

Баннер в поддержку Камилы Валиевой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

Фигурное катание
Камила Валиева
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