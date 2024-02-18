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Сегодня, 14:55

Фигуристка Петросян стала чемпионкой Всероссийской спартакиады 2024

Алина Савинова
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей Всероссийской спартакиады 2024 в Магнитогорске.

Судьи оценили произвольную программу 16-летней спортсменки в 166,68 балла. По сумме двух прокатов она набрала 252,97 очка.

Второе место в женском одиночном катании заняла Анна Фролова (225,98). Бронзовым призером соревнований стала Ксения Синицына (224,65).

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024

Женщины. Произвольная программа. Топ-6

1. Аделия Петросян — 166,68

2. Анна Фролова — 149,43

3. Ксения Синицына — 148,90

4. Алина Горбачева — 145,40

5. Дарья Садкова — 139,78

6. Мария Агаева — 135,40

Итоговое положение

1. Аделия Петросян — 252,97

2. Анна Фролова — 225,98

3. Ксения Синицына — 224,65

4. Алина Горбачева — 219,51

5. Дарья Садкова — 207,77

6. Вероника Яметова — 203,91

Всероссийская Спартакиада 2024
Аделия Петросян
Анна Фролова
Ксения Синицына
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