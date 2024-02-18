Фигуристка Петросян стала чемпионкой Всероссийской спартакиады 2024
Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей Всероссийской спартакиады 2024 в Магнитогорске.
Судьи оценили произвольную программу 16-летней спортсменки в 166,68 балла. По сумме двух прокатов она набрала 252,97 очка.
Второе место в женском одиночном катании заняла Анна Фролова (225,98). Бронзовым призером соревнований стала Ксения Синицына (224,65).
Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
Всероссийская спартакиада 2024
Женщины. Произвольная программа. Топ-6
1. Аделия Петросян — 166,68
2. Анна Фролова — 149,43
3. Ксения Синицына — 148,90
4. Алина Горбачева — 145,40
5. Дарья Садкова — 139,78
6. Мария Агаева — 135,40
Итоговое положение
1. Аделия Петросян — 252,97
2. Анна Фролова — 225,98
3. Ксения Синицына — 224,65
4. Алина Горбачева — 219,51
5. Дарья Садкова — 207,77
6. Вероника Яметова — 203,91