Муравьева рассказала, почему решила заниматься фигурным катанием

Уроженка Москвы Софья Муравьева рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

«Мы с мамой постоянно ездили мимо катка «Янтарь», который в тот момент строился. Увидели в объявлении, что там набирают детей на фигурное катание с 3 лет. Через какое-то время я пришла на просмотр с маленькими конечками в рюкзаке. Там спрашивали детей, хотят ли они заниматься», — приводит Sport24 слова спортсменки.

Она отметила, что опрос проводила Елена Анатольевна Чайковская.

«В общем, подходим, спрашиваем:

— А нас возьмете?

— А вам сколько?

— Еще трех нет, — говорит мама.

— А ты хочешь кататься? — спрашивает у меня Чайковская.

— Да! Очень хочу.

И вот меня взяли», — добавила фигуристка.

17-летняя Муравьева является серебряным призером чемпионата России по прыжкам-2022, двукратным серебряным призером этапов «Гран-при России». На чемпионате России 2024 года она заняла второе место. Спортсменка занимается в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.