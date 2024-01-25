Ягудин сообщил, что представит особый номер на шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился подробностями о шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«В этот день мы с моими юными коллегами превратим ледовую арену в самое романтичное место на планете. И как же здорово, что любви все возрасты покорны — думаю, что только благодаря этому я стану частью этого очаровывающего фестиваля. И специально ради такого случая я планирую подготовить совершенно особый номер — приходите и увидите все сами», — приводит ТАСС слова Ягудина.

Шоу состоится 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнется в 19.00 по местному времени.

43-летний Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. Также он дважды побеждал в финалах «Гран-при» по фигурному катанию.