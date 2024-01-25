Мама Муравьевой: «Евгений Викторович всем говорит, что цель не в медали, а в долгой хорошей карьере»

Ольга Муравьева, мама фигуристки Софьи Муравьевой, поделилась мнением о том, сколько может продлиться спортивная карьера ее дочери.

Спортсменка занимается в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Вообще, Евгений Викторович всем своим спортсменам хочет и желает долгой карьеры. Обычно у нас как получается? Если до 15 лет успел выскочить на Олимпиаду, там получил медаль, то уже мотивации дальше идти нет. А Евгений Викторович в первую очередь всем говорит, что цель не в этой медали, а именно в долгой хорошей спортивной карьере. Сейчас у нас такая ситуация, что мы соревнуемся внутри России. Но тот же чемпионат страны — это тоже ответственный и важный старт. И чем больше у Сони будет таких результативных сезонов, тем лучше», — приводит Sport24 слова Ольги Муравьевой.

17-летняя Муравьева является серебряным призером чемпионата России по прыжкам-2022, двукратным серебряным призером этапов «Гран-при России». На чемпионате страны 2024 года она заняла второе место.