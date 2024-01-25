Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:42

Мама Муравьевой: «Евгений Викторович всем говорит, что цель не в медали, а в долгой хорошей карьере»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ольга Муравьева, мама фигуристки Софьи Муравьевой, поделилась мнением о том, сколько может продлиться спортивная карьера ее дочери.

Спортсменка занимается в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Вообще, Евгений Викторович всем своим спортсменам хочет и желает долгой карьеры. Обычно у нас как получается? Если до 15 лет успел выскочить на Олимпиаду, там получил медаль, то уже мотивации дальше идти нет. А Евгений Викторович в первую очередь всем говорит, что цель не в этой медали, а именно в долгой хорошей спортивной карьере. Сейчас у нас такая ситуация, что мы соревнуемся внутри России. Но тот же чемпионат страны — это тоже ответственный и важный старт. И чем больше у Сони будет таких результативных сезонов, тем лучше», — приводит Sport24 слова Ольги Муравьевой.

17-летняя Муравьева является серебряным призером чемпионата России по прыжкам-2022, двукратным серебряным призером этапов «Гран-при России». На чемпионате страны 2024 года она заняла второе место.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-615087-mama-figuristki-muravyevoy-yevgeniy-viktorovich-vsem-govorit-chto-tsel-ne-v-medali-a-v-dolgoy-khoroshey-karyere
Фигурное катание
Софья Муравьева
0
Читайте также
Помощник госсекретаря США призвал Киев начать платить за себя
Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы
Путин пообещал увеличивать МРОТ
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Муравьева рассказала, почему решила заниматься фигурным катанием

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости