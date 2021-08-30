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Мишин и Туктамышева привились от коронавируса

19:10
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин и его подопечная Елизавета Туктамышева привились от коронавируса.

«Надо вспомнить наше детство: мы делали прививки от кори, туберкулеза, полиомиелита... Сейчас появились новые болезни, от них надо делать новые прививки. Это один из вариантов культуры здоровья и культуры общения. Поэтому я благодарен нашим ученым, которые сделали эту замечательную вакцину», — приводит слова Мишина «Петербургский дневник».

Туктамышева отметила, что берет пример со своего наставника.

«Я доверяю своему тренеру и беру с него пример».

Мишин в паре с Тамарой Москвиной выигрывал серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства. Его учениками были олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Евгений Плющенко и чемпионка Европы Софья Самодурова.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.

Дополнительная информация:

https://spbdnevnik.ru/news/2021-08-30/doveryayu-svoemu-treneru-elizaveta-tuktamysheva-i-aleksey-mishin-privilis-ot-covid19

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Екатерина Савостина все материалы автора

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