Первый канал покажет все этапы серии Гран-при по фигурному катанию

В сезоне-2021/22 все этапы «Гран-при» по фигурному катанию покажет «Первый канал».

Будут показаны следующие этапы: Skate America (Лас Вегас, США, 22-24.10.2021), Skate Canada (Ванкувер, Канада, 29-31.10.2021), Гран-при Италии (Турин, Италия, 05-07.11.2021), NHK Trophy (Токио, Япония, 12-14.11.2021), Гран-при Франции (Гренобль, Франция, 19-21.11.2021), Гран-при России (Сочи, Россия, 26-28.11.2021), Финал Гран-при (Осака, Япония, 09-12.12.2021).

Также телеканал покажет чемпионат России (Санкт-Петербург, Россия, 23-26.12.2021), чемпионат Европы (Таллин, Эстония, 12-16.01.2022), Олимпийские Игры (Пекин, Китай, 04-20.02.2022), Кубок Первого канала по фигурному катанию (05-07.03.2021) и чемпионат мира (Монпелье, Франция, 23-27.03.2022).

Соревнования будут транслировать как в прямом эфире Первого канала, так и на его веб-сайте.