Фигуристка Трифонова рассказала о своем отношении к методам работы Этери Тутберидзе
10:12
Российская фигуристка Анна Трифонова рассказала о своем отношении к методам работы Этери Тутберидзе.
«Я считаю, что если множество учеников тренера вышли на высокий уровень, то это хороший наставник. Сама я у Тутберидзе не занималась и подробно не могу рассказать, так как все детали выясняются в ходе работы. Но я понимаю по своему тренеру, что там все делается очень жестко. Бывает, что могут и накричать на ученика — но от этого и приходит результат. Если у фигуристов есть высокие достижения, значит, Тутберидзе — хороший тренер», — заявила фигуристка «Газете.ru».
Трифонова ранее занималась под руководством Анны Царевой.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/30/n_16451858.shtml?updated
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