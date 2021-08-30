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Фигуристка Трифонова рассказала о своем отношении к методам работы Этери Тутберидзе

10:12

Российская фигуристка Анна Трифонова рассказала о своем отношении к методам работы Этери Тутберидзе.

«Я считаю, что если множество учеников тренера вышли на высокий уровень, то это хороший наставник. Сама я у Тутберидзе не занималась и подробно не могу рассказать, так как все детали выясняются в ходе работы. Но я понимаю по своему тренеру, что там все делается очень жестко. Бывает, что могут и накричать на ученика — но от этого и приходит результат. Если у фигуристов есть высокие достижения, значит, Тутберидзе — хороший тренер», — заявила фигуристка «Газете.ru».

Трифонова ранее занималась под руководством Анны Царевой.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/30/n_16451858.shtml?updated

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Виктория Кравченко все материалы автора

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