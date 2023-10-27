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27 октября, 19:16

Медведева рассказала, как стала веганом

Виктория Кравченко
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратный чемпион мира Евгения Медведева в своем шоу «Бес комментариев» рассказала, как стала веганом.

«Когда я жила в Канаде, в какой-то момент стала веганом. Во-первых, там это очень легко, там много альтернатив. Но я либо что-то делала неправильно, либо мне это абсолютно не подошло, потому что я начала травмироваться, ибо я была в спорте. У меня начались травмы, и мои армянские корни взяли свое», — сказала Медведева.

23-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-при» и национального первенства.

Евгения Медведева
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