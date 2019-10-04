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Медведева не смогла сделать ни одного каскада с двумя тройными прыжками в произвольной программе в Шанхае

16:05
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева неудачно исполнила произвольную программу на коммерческом турнире в Шанхае.

Фигуристка ни разу не упала, однако не смогла сделать ни одного каскада из двух тройных прыжков, с трудом устояла после исполнения двойного акселя плюс уровни многих непрыжковых элементов были не максимальными.

За прокат произвольной программы фигуристка получила 119, 62 балла из которых 49,49 балла за технику и 70,13 балла за компоненты.

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