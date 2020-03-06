Майя Хромых: «Освоила четверной сальхов за два-три дня»

Российская фигуристка Майя Хромых после исполнения короткой программы на чемпионате мира среди юниоров отметила, что освоила четверной сальхов довольно быстро. За прокат она получила 66,78 балла.

— Пока не до конца поняла, что я на чемпионате мира, — сказала 13-летняя Хромых. — У меня не получился тройной риттбергер, но в целом я получила удовольствие. Очень приятно знать, что у меня есть персональные болельщики.

В произвольной программе я изображаю девушку, которая потеряла молодого человека, но получила возможность его встретить. Иногда кажется, что четверной сальхов мне прыгать проще, чем тройной. Из-за непопадания в юниорский финал Гран-при появилось время для его освоения, хватило двух-трех дней. Очень рада, что в принципе попала в сборную России, так как мои шансы были не велики. Можно сказать, что мне повезло.

Произвольную программу на турнире девушки представят 7 марта, начиная с 16.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)