Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:37

Траньков: «Если сравнивать наших спортсменов до отстранения и после, то уровень подтянулся»

Траньков заявил, что без международных турниров российским фигуристам сложно развиваться
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Траньков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что без международных турниров российским фигуристам сложно расти и развиваться.

«Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Если брать парное катание или женское одиночное и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене, наши спортсмены, конечно, на голову сильнее. Если брать мужчин и танцы, то там посильнее», — приводит слова Транькова «РБК Спорт».

Также российский тренер заявил, что если сравнивать российских спортсменов до отстранения и после, то их уровень подтянулся. Он отметил, что в танцах и в мужском катании проходит смена поколений, а пары и женщины остались на самом высоком уровне в мире.

Каори Сакамото и&nbsp;Камила Валиева. «Гран-при ISU» против «Гран-при России». Когда от изоляции проигрывают все

В сезоне-2023/24 состоялось шесть этапов «Гран-при России», которые прошли в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал Гран-при пройдет весной 2024 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований 1 марта 2022 года. В июне 2023 года ISU продлил отстранение россиян и белорусов.

Источник: РБК
Фигурное катание
Максим Траньков
1
0
Читайте также
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live с Верой Базаровой
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Гран-при ISU» против «Гран-при России». Когда от изоляции проигрывают все
CAS не может дать точных сроков решению по апелляции IBA к МОК
Брылин выразил надежду, что сборная России выступит в турнире НХЛ
Конгресс FIE не стал приостанавливать членство Федерации фехтования России
«Говорила не я, а эмоции во мне». Украинской гимнастке запретили ненавидеть Польшу
Сборные России в 2024 году могут принять участие в турнирах Футбольной ассоциации Центральной Азии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнелюк горд, что его песню исполнил Костомаров

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости