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Сегодня, 15:14

Траньков назвал имена новых звезд российского фигурного катания

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Прославленный российский фигурист, а ныне тренер Максим Траньков поделился мнением о положении дел в отечественном фигурном катании.

«Не вижу большого кризиса в нашем фигурном катании. Все готовятся к главным стартам сезона и чемпионату России. Есть некоторые травмированные спортсмены, но что касается Камилы Валиевой, то ей тоже нужно набирать форму. Сейчас у нас есть и новые звезды. Владислав Дикиджи — единственный, кто выиграл два этапа серии, есть еще Матвей Ветлугин, который был достойным конкурентом для всех уже в прошлом сезоне. Что касается девушек и пар, то больше никого бы не отметил», — приводит слова Таранькова Sport24.

В сезоне-2023/24 состоялось шесть этапов «Гран-при России», которые прошли в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал «Гран-при» пройдет весной 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-599994-maksim-trankov-nazval-imena-novykh-zvezd-rossiyskogo-figurnogo-kataniya
Фигурное катание
Максим Траньков
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