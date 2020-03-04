ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Лью чисто исполнила произвольную программу на тренировке перед ЮЧМ

16:32

Американская фигуристка Алиса Лью без ошибок откатала произвольную программу на тренировке в рамках юниорского чемпионата мира в Таллине.

В числе прочего она исполнила два тройных акселя и четверной лутц. Также 14-летняя фигуристка более пяти раз успешно приземлила тройной аксель в остальное тренировочное время.

Короткую программу на турнире девушки представят 6 марта, начиная с 11.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир