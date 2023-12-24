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Сегодня, 14:02

Костомаров: «Все бы отдал, чтобы быть здоровым. Бедным был бы»

Руслан Минаев
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Роман Костомаров с семьей.
Фото Соцсети

Фигурист Роман Костомаров рассказал, как принял решение об операции.

«Ладно бы лишиться ноги-руки на два-три года... А тут раз и все! Ладно бы наказание за что-то, я не знаю... Какой-то исправительный срок, но нет все навсегда, и это ужасает!» — сказал Костомаров на шоу «Эксклюзив с Дмитрием Борисовым» на Первом канале.

Костомаров добавил, что отдал бы все, чтобы быть здоровым.

«Я бы все отдал, все деньги. Бедным был бы!» — сказал он.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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