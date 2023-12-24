Джигурда: «Хотел бы записать трек вместе с Загитовой»

Известный шоумен Никита Джигурда признался, что хочет записать песню с российскими фигуристками.

«Я бы спел и записал совместный клип со всеми нашими лучшими фигуристками. Особенно бы хотел трек вместе с Алиной Загитовой. Очень люблю наших девочек и готов с каждой из них сотрудничать», — приводит слова Джигурды Sport24.

Ранее фигуристка Александра Трусова вместе с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной выпустила трек «Я не кукла».