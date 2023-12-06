Костомаров сыграл в теннис с Хачановым

Экс-фигурист Роман Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым, особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен... спасибо за историю, которая останется навсегда», — написал Костомаров в Telegram-канале.

Ранее Костомаров рассказал, как пережил потерю конечностей после ампутации.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.