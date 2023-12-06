Щербакова провела первую тренировку в новом Центре фигурного катания в Ясенево

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова провела тренировку в составе тренерской группы Этери Тутберидзе на льду нового Центра фигурного катания, расположенного в районе Ясенево города Москвы, сообщает ТАСС .

6 декабря фигуристы Щербакова, Майя Хромых и Даниил Самсонов впервые тренировались на льду нового дворца. Участвовала в прокатах и младшая группа спортсменов.

Строительство Центра фигурного катания в Ясеневе продолжалось с мая 2021 по сентябрь 2023 года. В ледовом дворце площадью 20,7 тыс. квадратных метров планируется проводить соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. Спорткомплекс будет открыт для всех желающих в свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс будет открыт для всех желающих.