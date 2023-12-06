Слуцкая — о болезни: «Все равно цепляюсь за жизнь»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своей болезни.

В 2003 году Ирина заболела васкулитом (заболевание, при котором происходит воспаление сосудистой стенки — Прим. «СЭ»), а в 2022 году ей оформили инвалидность.

«Мне было 23 года, я тогда была уже чемпионкой Европы и мира, ледоколом в мире фигурного катания. Казалось, жизнь будет складываться так, что будешь проламывать все двери, но в один прекрасный момент, когда начинался сезон, у меня поднялась температура. Я тренировалась, потом поняла, что что-то не так, пришла к врачу, он сказал, что у меня большое сердце. У меня взяли много анализов, а потом повезли в институт Склифосовского. Оказалось, у меня скопилось много жидкости, и без операции сердце могло бы остановиться. Я в один день поняла, что у меня нога в два раза шире фигурного конька, никто не мог понять, что со мной, говорили, что очень похоже на васкулит», — приводит слова Слуцкой ТАСС.

Также бывшая фигуристка отметила, что с такой болезнью стала чемпионкой мира и призером Олимпийских игр.

«Не знала, смогу ли вернуться в спорт, но приняла решение жить с чистого листа. Тогда я поехала на чемпионат мира, где заняла девятое место, и мне говорили в федерации, что могу заканчивать карьеру. Но в следующем сезоне я не проиграла ни одного соревнования, а потом выиграла чемпионат мира с такими баллами, что в 2018 году можно было выиграть олимпийский турнир. Выиграла еще одну медаль Олимпиады, родила трех прекрасных детей. Я до сих пор принимаю определенные препараты, делаю уколы и, к сожалению, получила в прошлом году инвалидность. Но ничего, все равно цепляюсь за жизнь, хочу быть красивой и яркой», — подчеркнула Слуцкая.

Она завершила карьеру в 2006 году.

44-летняя Слуцкая дважды побеждала на чемпионатах мира, выиграла серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр и 7 раз становилась чемпионкой Европы.